Döbbenet: tapsvihar fogadta az ellenfelét brutálisan fejberúgó kapust

Az FA közleményt adott ki, miután a Millwall drukkerei tapssal tisztelegtek kapusuk, Liam Roberts előtt, aki sokkoló módon fejbe rúgta a Crystal Palace támadóját, Jean-Philippe Matetát.

Mint arról a Sport365 beszámolt, sokkoló jelenetekkel indult a Crystal Palace és a Milwall múlt heti összecsapása az FA-Kupában. A másodosztályú együttes már a találkozó elején tíz főre fogyatkozott egy brutális szabálytalanságot követően.

Bár Michael Oliver játékvezető először sárga lapot adott neki, a VAR rövid ellenőrzése után végül azonnali piros lapot mutatott fel.

A félidőben a Palace elnöke, Steve Parish a BBC élő műsorában úgy nyilatkozott, hogy ez „a legfelelőtlenebb belépő volt, amit valaha futballpályán láttam”.

Mateta a pályán orvosi ellátásban részesült, amelynek részeként oxigént is kapott, majd kórházba szállították. Bal fülén súlyos vágás keletkezett, amelyet 25 öltéssel kellett összevarrni.

A Millwall ellen az FA vizsgálatot indított két különböző rigmus miatt, amelyeket Mateta sérülése közben hallattak a szurkolók.

Millwall had a minutes applause for the goalie that was sent off for the challenge on Crystal Palace’s Mateta at the weekend.

The shithousery… 😭pic.twitter.com/NLV9uusc5c

— Football Away Days (@FBAwayDays) March 4, 2025