Meglepő, melyik PL-klub próbálta megszerezni a Real csodagyerekét

Egy Premier League-klub a szezon egyik legnagyobb igazolását megkísérelve megpróbálta Angliába csábítani a Real Madrid fiatal sztárját, Endricket.

Lezárult a januári átigazolási időszak, így a kluboknak nyárig várniuk kell keretük megerősítésével. Az elmúlt hónapokban több angol csapat is nagy neveket szerződtetett: például az Aston Villa megszerezte Marcus Rashfordot és Marco Asensiót. A Manchester City pedig öt új játékost is igazolt, köztük a tehetséges támadót, Omar Marmousht.

Endrick hivatalosan 2024 júliusában csatlakozott a Real Madridhoz, és azóta is folyamatosan lenyűgözi a szurkolókat. Sokan már most a következő nagy csillagnak tartják, egy olyan csapatban, ahol olyan sztárok játszanak, mint Jude Bellingham és Kylian Mbappé.

Bár eddig csak 21 mérkőzésen lépett pályára a La Ligában, már most nagy ígéretnek számít, és a jövőben kulcsemberré válhat a madridi együttesben.

A klub vezetői állítólag felvették a kapcsolatot a Real Madriddal és Endrick képviselőivel is, ám mindkét fél azonnal elutasította az ajánlatot.

West Ham made an ambitious January attempt to sign Endrick from Real Madrid. 😱

Contact was made over a potential loan deal, but ultimately Madrid were not willing to allow the 18-year old Brazilian to leave. ❌

What could’ve been… 💭🇧🇷⚒️ pic.twitter.com/BiKMgIyFkQ

— talkSPORT (@talkSPORT) February 4, 2025