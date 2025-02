Óránként kétezer fontot keres Szaúd-Arábiában a Villától elcsábított tehetség

Jhon Duran mesés fizetésben részesül Szaúd-Arábiában, miután 64 millió fontért Cristiano Ronaldo csapatához, az Al-Nassrhoz igazolt.

Duran állítólag egy elképesztő, évi 16,7 millió fontos szerződést írt alá az Al-Nassrnál, miután elhagyta az Aston Villát, hogy csatlakozzon Cristiano Ronaldo csapatához.

A 21 éves játékos sorsát hetekig bizonytalanság övezte a Villa Parkban. Korábban a West Ham is tett érte ajánlatot, de végül a Közel-Keletet választotta.

Duran naponta körülbelül 46 000 fontot, óránként pedig majdnem 2 000 fontot keres, ami jól mutatja az Al-Nassr által kínált elképesztő anyagi lehetőségeket.

Duran fizetése azonban még így is elmarad Cristiano Ronaldóétól, aki szezononként elképesztő, 164 millió fontot keres. Emellett további 49 millió fontot kap a pályán kívüli együttműködéseiért.

Ronaldo hihetetlen fizetése a világ legjobban kereső futballistájává teszi, és tükrözi a szerepét is, amelyet Szaúd-Arábia és annak labdarúgó-bajnokságának nagyköveteként betölt. Az ő érkezése 2023-ban egy sor sztárjátékos Szaúd-Arábiába igazolását indította el, többek között Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, N’Golo Kanté és Georginio Wijnaldum is a Közel-Keletre szerződött.

Emery bevallotta, csalódott Duran döntése miatt, és úgy vélte, a támadó tovább fejlődhetett volna Európában a legjobb játékosok ellen.

Kicsit csalódott vagyok”

– mondta Emery.

„Úgy gondolom, hogy a fejlődése itt is lehetőséget adhatott volna neki a játékra, akár Európa legjobb csapataiban is. Szaúd-Arábia rengeteget fejlődik. Jól fizetnek. Emelik a bajnokság színvonalát. Elfogadom, hogy egyes játékosok odaszerződnek. Személy szerint dolgoztam vele, próbáltam beépíteni őt beépíteni, de már azokkal a játékosokkal kell foglalkoznom, akik itt maradtak. Remélhetőleg néhány napon belül két-három új igazolásnak is örülhetünk.” – tette hozzá a Villa mestere.