Immár hivatalos Rashford távozása az Old Traffordról

Az Aston Villa befejezte a Manchester United csatárának, Marcus Rashfordnak a kölcsönvételét.

A 27 éves Rashford szezon végéig érkező megállapodás keretében csatlakozik a birminghamiekhez, amely opciót tartalmaz a végleges megvásárlásra is.

A United forrásai szerint a megállapodás értelmében Rashford fizetésének legalább 75%-át fedezik. A Villa nem fizet kölcsönadási díjat.

Rashford a közösségi médiában így reagált: „Szeretném megköszönni a Manchester Unitednek és az Aston Villának, hogy lehetővé tették ezt a kölcsönszerződést. Szerencsés voltam, mert több klub is megkeresett, de az Aston Villa egyértelmű választás volt számomra – igazán csodálom, ahogy ebben a szezonban játszanak, és a menedzser ambícióit is. Csak focizni szeretnék, és izgatottan várom, hogy elkezdhessem. Minden jót kívánok a Manchester Unitednek a szezon hátralévő részére.”

