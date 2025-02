„Súlyos a helyzet” – Amorim aggasztó hírekkel szolgált Martínez állapotáról

A Manchester United védője, Lisandro Martínez hordágyon hagyta el a pályát a Crystal Palace elleni vereség során. A jelek szerint hosszú kihagyás elé néz.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Manchester United újabb kínos hazai vereségbe szaladt bele a Premier League-ben. Ruben Amorim együttese ezúttal a Crystal Palace-tól kapott ki 2-0-ra az Old Traffordon.

Az előző fordulóban győztes gólt szerző argentin bekket hordágyon kellett levinni a pályáról, miután megsérült a térde egy párharc során.

Fingers crossed for Lisandro Martinez, the way his knee went in this challenge did not look good at all. Just seemed like he was finally putting his previous knee injury behind him & returning to the player we knew in his first season. pic.twitter.com/SjYgPbBpDV

— Adam (@AdamJoseph____) February 2, 2025