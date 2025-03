Meglepetéscsapat jelentkezett be Szoboszlaiért, 120 millió eurót adnának érte

A Liverpoolnak meg kell győznie a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot, hogy a klubnál maradjon, mivel egy meglepetéscsapat komoly ajánlatot készül tenni érte.

Arne Slot érkezése óta fantasztikusan szerepel a Liverpool. A holland menedzser irányításával a Vörösök sorozatban másodszor jutottak be a Ligakupa döntőjébe, emellett 13 ponttal vezetik a Premier League tabelláját, és megnyerték csoportjukat a Bajnokok Ligájában.

Slot sikereinek egyik kulcsa, hogy tovább tudta fejleszteni azokat a játékosokat, akik már korábban is a klubnál szerepeltek. Most azonban egy váratlan érdeklődés miatt elképzelhető, küzdenie kell egyik legjobb játékosának megtartásáért.

Szoboszlai Dominik kirobbanó formában futballozik: a Manchester City, valamint a Newcastle United elleni 2-0-s győzelmek során is őt választották a mérkőzés legjobbjának.

A spanyol Fichajes értesülései szerint nemcsak a Liverpool figyelt fel a magyar középpályás kiváló teljesítményére, hanem a szaúdi Al Hilal is.

A rijádi klub állítólag készen áll akár 120 millió eurót (100 millió fontot) is fizetni Szoboszlaiért.

🚨 Al-Hilal are prepared to spend £100m on Dominik Szoboszlai this summer. (Source: @fichajesnet) pic.twitter.com/QwdZsxLPrZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 4, 2025

A lap szerint ráadásul nem az Al Hilal az egyetlen csapat, amely érdeklődik a 24 éves középpályás iránt. Több európai élcsapat is fontolgatja, ajánlatot tesz érte.

Szoboszlai Slot regnálásának első hónapjaiban még nehezen találta meg a helyét a csapatban. Azóta viszont kulcsemberré vált, és sorozatban kilenc Premier League-mérkőzésen is a kezdőben kapott helyet.

A Newcastle elleni győzelem után Slot így méltatta a magyar játékost:

„Nagyon örülök neki, mert ő az a típusú játékos, aki mindig inkább egy jobb helyzetben lévő csapattársat keres, minthogy önző legyen. Megérdemli az elismerést, amit most kap. Számomra eddig is mindig fontos volt, amikor pályára lépett. Valószínűleg most már azok is nagyobb figyelmet fordítanak rá, akik nemcsak a munkabírás, hanem a gólok és gólpasszok alapján ítélnek meg egy játékost.”