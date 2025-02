Szoboszlai: ez még csak a második szezonom, sok lehetőségem lesz ilyen meccsekre

A Liverpool középpályása nagyon szerényen és óvatosan nyilatkozott a Newcastle elleni győzelmet követően.

Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje legjobb időszakán van túl. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya vasárnap a Manchester City ellen gólt és gólpasszt jegyzett, szerdán a Newcastle ellen pedig megint eredményes volt, és a meccs embere címet is megkapta. S mivel az Arsenal megint pontokat hullajtott, ezúttal a Nottingham Forrest otthonában, így a Vörösök előnye már 13 pont a Premier League-ben, igaz egy meccsel többet játszva. Szoboszlai Dominik ugyanakkor a meccs utáni interjújában még mindig óvatosan fogalmazott a bajnoki címet illetően.

„Még nem vagyunk matematikailag bajnokok, szóval a PSG-re gondolunk. Akkor kezdhetünk el álmodozni, amikor matematikailag már senki sem érhet be minket. Most a Bajnokok Ligájára kell koncentrálnunk, aztán jönnek a további mérkőzések. Haladunk lépésről lépésre” – mondta a Liverpool nyolcasa.

Goals in back-to-back games for the first time in the Premier League 👊

Dominik Szoboszlai’s was in control for Liverpool 💫

📈 @Oracle pic.twitter.com/jZxemPJ7n8

— Premier League (@premierleague) February 26, 2025