Slot: Dominik az a típus, aki mindig egy nála jobb helyzetben lévő csapattársat keres

A holland mester hozzátette, most már azok is elismerik a játékát, akik eddig csak a góljai, gólpasszai alapján ítélték meg.

Arne Slot vezetőedző elismerően nyilatkozott Szoboszlai Dominikról, miután a listavezető Liverpool a magyar játékos góljának is köszönhetően nyert szerdán este 2-0-ra a vendég Newcastle United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában.

A meccs utáni sajtótájékoztatón a holland szakember azt mondta: nagyon örül Szoboszlai góljának.

„Mert ő az a típusú játékos, aki mindig egy nála jobb helyzetben lévő csapattársat keres, ha lehetősége van rá. Ezt láttuk az Aston Villa ellen is, amikor Darwin Nunezhez passzolt” – idézte Slotot a Liverpool honlapja. – „Megérdemli, hogy a gólszerzők között legyen, mert alázatos és hihetetlen a munkabírása, rengeteget tesz a csapatért. Abszolút rászolgál az elismerésre, amelyet mostanában kap. Az én dicséretemet minden alkalommal kiérdemelte, amikor pályára lépett, de most talán azoktól az emberektől is több elismerést kap, akik nemcsak a teljesítmény, hanem a gólok és gólpasszok alapján ítélnek meg egy játékost.”

A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, a 11. percben ő szerzett vezetést a Poolnak – ez volt a Liverpool idénybeli századik találata. A Vörösök ezzel a sikerrel már 13 ponttal vezetnek közvetlen üldözőjük, az Arsenal előtt, amely egy meccsel kevesebbet játszott.