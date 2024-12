Mbappé megtörte a csendet és érdekes dolgokat mondott

Szót ejtett a svédországi ügyéről, a Real Madridról és a francia labdarúgó-válogatottról is.

Kylian Mbappé hosszabb hangvételű interjút adott a francia Clique televíziós műsornak, amely a Canal+ tévécsatornán vasárnap este került adásba. A világbajnok támadó többek között beszélt a 2022-es vb döntőről, jelenlegi csapatáról, a Real Madridról, a válogatottról, de még a stockholmi botrányairól is. Tudniillik, az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket a 25 esztendős labdarúgó kihagyta, majd a svéd sajtó arról cikkezett, hogy szexuális zaklatás ügyében indított nyomozást ellene a rendőrség.

„Azóta sem kaptam semmiféle idézést, felszólítást, semmit” – mondta Mbappé a korábbi hírekre reflektálva. „Minden előzmény nélkül értek az akkori svédországi cikkek, meg voltam döbbenve, és őszintén szólva még most is meg vagyok döbbenve. Az életben néha meg kell küzdeni ilyen helyzetekkel… Annyit tudok az egészről, amennyit a híreket olvasók. A svéd sajtóban megjelent valami, a svéd hatóságok egyelőre hallgatnak, én pedig nem aggódom. Csakis valami félreértésről lehet szó. Nagy hangzavar keletkezett, de egy pillanatig sem estem kétségbe, és azokban a stockholmi napokban is egyedül az foglalkoztatott, hogy mielőbb visszatérjek Madridba, és folytassam a munkát.”

🚨🎙️ Kylian Mbappé: „If Swedish police calls me up? I will go, of course.” @canalplus pic.twitter.com/mfpTvqa9Qx

Mbappé leszögezte, nem tudja, ki jelentette fel, azt ugyan elismerte, hogy egy hölgy társaságában töltött egy estét, de abban biztos, hogy nem ez a nő okozott neki kellemetlen perceket. Valamint azt is kiemelte, ha kapna bírósági idézést, természetesen megjelenne a tárgyaláson.

A L’Équipe által is szemlézett interjún szóba jöttek a francia labdarúgó-válogatottnál történt kimaradások is. Novemberben már 100%-os állapotban volt, szeretett volna menni, de akkor Didier Deschamps döntött úgy, hogy nem hívja be őt.

„Novemberben már ott akartam lenni a francia válogatottban. A kapitány döntött úgy, hogy nem hív meg. Nem mondhatom el, miért. Bocs. Ha ő el akarja mondani, majd megteszi. De én nem tehetem.”

A hamarosan 26. születésnapját ünneplő labdarúgó azt is elmondta, egész életében arról álmodott, hogy a Real Madridban futballozzon. Kiemelte, nagyon tetszett neki, hogy úgy fogadták új csapatánál, mint egy királyt, pedig akkor még nem is csinált semmit. Hozzátette, nagyon izgatott az új kihívások miatt, úgy érzi jó helyen van és biztos benne, hogy sikeres lesz a Királyi Gárdánál.

⚪️📈 Kylian Mbappé: “I’m very happy with this new chapter. I want to win and this is the right place”.

“I’m sure I will succeed at Real Madrid”, told @cliquetv. pic.twitter.com/i00wdJZ8jW

