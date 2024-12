Két sztárja is visszatérhet a Real kulcsfontosságú BL-meccsére

A Királyi Gárda az eddig veretlen és egyetlen gólt kapó Atalanta otthonába látogat kedden.

A labdarúgó Bajnokok Ligája címvédője, a Real Madrid még az épp továbbjutást érő 24. helyen áll a BL ligaszakaszában öt fordulót követően. A Királyi Gárda legutóbb 2-0-ra kapott ki a Liverpool ellen, s jelenleg eddig hat pontot gyűjtött, így a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú mérkőzés vár rá kedden az Atalanta ellen.

Szombaton a Girona otthonában 3-0-ra győzött Carlo Ancelotti csapata, többek között Kylian Mbappé is eredményes volt, de az elmúlt néhány mérkőzésen azért látszott, hogy a Real érzi egyik legnagyobb sztárjának hiányát. Ugyanis Vinícius Júnior az előző négy mérkőzést kihagyta elülső keresztszalag-sérülés miatt. Ebből a négyből pedig csak kettőt tudott megnyerni a madridi gárda. Viszont spanyol sajtóhírek most arról szólnak, hogy mind Vinícius Júnior mind pedig Rodrygo már bevethető lesz a keddi BL-csatán. A másik brazil csak a Girona elleni bajnokit hagyta ki kisebb izomsérülés miatt, de vasárnap már edzett a Valdebebason.

🚨OFFICIEL | Voici les convoqués pour affronter l’Atalanta : ❌Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ✅Mestre, Youssef, Asencio, Jimenez, Chema, Vinicius, Rodrygo pic.twitter.com/EwTxGet6PO — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) December 8, 2024

Az Atalanta ellen nagyon nem lesz egyszerű a Realnak a pontszerzés, ugyanis a bergamoi csapat a hatodik helyen áll és eddig egyetlen gólt kapott a BL-ben, azt is a legutóbbi játéknapon és Gian Piero Gasperini együttese nem is kapott még ki a legrangosabb európai kupasorozat idei kiírásában, sőt a Serie A-t is magabiztosan vezeti az El-címvédő.