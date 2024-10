Újabb fejlemények Mbappé stockholmi ügyében?

A Le Parisien állítja, valóban történhetett nemi kapcsolat Kylian Mbappé és egy meg nem nevezett hölgy között a fővárosi szállodában, ám a légyott konszenzuális volt.

A múlt héten címlapsztoriként jelent meg a hír, miszerint a Real Madrid támadója ahelyett, hogy a francia válogatottal Budapestre jött volna NL-mérkőzésre, inkább elugrott Svédországba egy parti erejéig.

Már ez is sokaknál kiverte a biztosítékot, nem sokkal később azonban egy nő nemi erőszakkal vádolta meg a világklasszis támadót. A svéd rendőrség is megerősítette, hogy valóban nyomozást folytatnak abban a szállodában, ahol Mbappé is tartózkodott.

Kylian Mbappé és ügyvédje, Marie-Alix Canu-Bernard is rögtön tagadta a vádakat, és úgy tűnik, igazuk volt.

„Ügyfelem rendkívül nyugodt, hiszen tudja, nem csinált semmit. Ugyanakkor megdöbbentő, hogy egy 25 éves férfit ilyen komoly vádakkal gyanúsítják” – mondta.

Canu-Bernard a média szerepét is kiemelte.

„Senki nem tudja biztosan, hogy a nyomozás egyáltalán ellene irányul-e, de a sajtó rögtön őt támadta. Ez egy hónapok óta tartó lekicsinylő kampány része” – tette hozzá az ügyvéd.

A Le Parisien Marcától átvett cikkéből kiderült, Mbappé valóban kapcsolatba került egy hölggyel, ám minden beleegyezéssel történt a hotelszobában. A „pár” a légyottot követően üzeneteket váltott, melyekben pozitívan beszéltek a történtekről.

A lap azt is állítja, nincs megerősítés arról, hogy a szóban forgó hölgy, ugyanaz-e, aki feljelentette a támadót.

Mbappé baráti társasága és több hölgy kíséretében érkezett vissza a főváros szívében található szállodába a szórakozóhelyről. Ott volt a Bayern Leverkusen hátvédje, Nordi Mukiele is. Állítólag ő győzködte leginkább Mbappét, hogy tartson vele a partira.

A játékos azóta már visszatét klubcsapatához. A Real Madrid szombat este Vigóban vendégeskedik a spanyol élvonal következő fordulójában.