Lewandowski gólja döntött, zárkózik a Barcelona

A katalánok Robert Lewandowski góljával 1-0-ra legyőzték a Deportivo Alavest és kihasználva a Real Madrid botlását közelebb zárkóztak az éllovashoz.

Miután a Real Madrid szombaton váratlan vereségbe szaladt bele az Espanyol otthonában, remek alkalom nyílt a Barcelona előtt, hogy csökkentse hétpontos hátrányát a listavezetővel szemben. A gránátvörös-kékek hazai pályán fogadták a pont az Espanyol sikere miatt kiesőhelyre visszacsúszó Deportivo Alavest.

Kevesebb mint negyedóra elteltével érzékeny veszteség érte a Barcát: Fermín López megsérült, nem bírta folytatni a játékot.

LAMINE SETS UP LEWANDOWSKI, FINALLY

Thought he shot over for a sec💀 pic.twitter.com/T46QB26nhr

— Ali (@Ali400B) February 2, 2025