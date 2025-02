Hansi Flick: Nyomást kell gyakorolnunk a Real Madridra!

A Barcelona vezetőedzője az Alavés elleni La Liga-mérkőzése előtt hangsúlyozta, a csapatnak vissza kell térnie a győztes útra, miután az utóbbi időben több pontot is elveszített.

„Ez a helyzet rossz, sok pontot veszítettünk, ezért elvárjuk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Most bizonyítanunk kell, folyamatos a győzelmi kényszer. Nagyon fontos, hogy nyomást gyakoroljunk a Real Madridra” – mondta Flick.

A Barcelona hátránya hét pont a Real Madriddal szemben a tabellán.

A Barcelona vasárnap hazai pályán az Alavés ellen csökkentheti hátrányát a listavezetővel szemben.

🎙️ HANSI FLICK: “We need to put together a winning streak to keep the pressure on Real Madrid. Seven points is not easy, but we will keep fighting.”#BarçaAlavés pic.twitter.com/7JYbkfG7Ts

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2025