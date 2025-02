Megégett Barcelonában a Real Madrid

A listavezető meglepő vereséget szenvedett az Espanyol vendégeként a La Liga 22. fordulójában.

Az éllovas Real Madrid a kiesés elől menekülő Espanyol otthonába látogatott szombaton.

Balszerencsésen indult a találkozó a blancók számára, hiszen negyedóra elteltével Rüdigert sérülés miatt le kellett cserélnie Carlo Ancelottinak. A pechsorozat a második félidőben tovább folytatódott. Előbb Mbappé, majd Rodrygo találta el a kapufát.

🚨🇪🇸 GOAL | Espanyol 1-0 Real Madrid | Carlos Romero

CARLOS ROMERO HAS GIVEN ESPANYOL THE LEAD IN THE 85TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/k047hFLMU8

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 1, 2025