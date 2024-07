Lehet, mégsem lesz Nadal-Fucsovics meccs Párizsban?

Kérdéses a kétszeres olimpiai bajnok teniszező szereplése egyéniben, ugyanis izomproblémákkal bajlódik.

Egy emberként kapta fel a fejét a magyar sportközeg, amikor csütörtökön kiderült, hogy Fucsovics Márton Rafael Nadallal találkozik a párizsi olimpia teniszversenyének első körében. A magyar játékos ugyanis még egyszer sem játszott a visszavonulása hajnalán lévő 22-szeres Grand Slam-bajnokkal. Ráadásul a második körben – bárki is megy tovább – minden bizonnyal Novak Djokovic lesz majd az ellenfél.

Azonban most mégis úgy fest, elmaradhat a várva várt összecsapás, amelyre vasárnap délután kerülne sor. A spanyol klasszis lemondta mind a két csütörtöki edzését. Később trénere, Carlos Moya azt nyilatkozta, hogy Nadal combsérüléssel és izomproblémákkal bajlódik, és koránt sem biztos, hogy vállalja az egyéni küzdelmeket.

A 38 esztendős sztárnak tehát két napja maradt, hogy döntést hozzon, s a hírek szerint jelenleg nagyobb az esély arra, hogy a párost nem feláldozva, visszalép az egyestől, annak érdekében, hogy Carlos Alcarazzal az oldalán – ahol nagyobb esélye van akár a végső sikerre is – a jelenleg elérhető maximumot tudja kihozni magából.

Carlos Moya says Rafa Nadal suffered a ‘setback’ in practice yesterday & has been dealing with a thigh issue, he can’t guarantee he will compete in the Olympics

“I can’t assure you Nadal will play.”

“Today it was decided to rest to give him more time to recover from the setback… pic.twitter.com/Xdf1SWdhVD

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 25, 2024