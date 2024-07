Egyéniben már nem látjuk, Murray párosban fejezi be karrierjét az olimpián

Andy Murray azt állítja, hogy örül a közelgő visszavonulásának.

„Jól fogom érezni magam” – mondta Murray Párizsban azokról az érzelmekről, amelyekre az utolsó pontját lejátszva számít. „Hogy őszinte legyek, néhány hónappal ezelőtt nem voltam biztos benne, hogy így fogok érezni. Bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban. Sokat beszélgettem erről a családommal, a feleségemmel” – folytatta.

„Néhány hónappal ezelőtt nem így éreztem, amikor azt gondoltam, hogy most abba fogom hagyni. Nem igazán szerettem volna, míg most már akarom, és tudom, hogy ez a megfelelő idő a számomra. Szóval jól fogom érezni magam emiatt” – tekintett előre.

Andy Murray has played his final singles match of his career 😢

The double Olympic gold medallist has withdrawn from the singles at #Paris2024.

Murray is focussing on the doubles with partner Dan Evans.#BBCOlympics #Olympics pic.twitter.com/L1rrwUAQHp

— BBC Sport (@BBCSport) July 25, 2024