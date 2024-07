Murray: Megérkeztem Párizsba, életem utolsó tenisztornájára

A párizsi olimpia után befejezi teniszpályafutását a kétszeres ötkarikás aranyérmes, korábbi világelső Andy Murray.

A 37 éves brit játékos kedden a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra döntését.

Hozzátette: „Nagy-Britanniát képviselni pályafutásom messze legjobb időszaka volt és rendkívül büszke vagyok arra, hogy ezt még egyszer megtehetem.”

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Murray az idei esztendő végén visszavonul, most azonban az is kiderült, hogy a párizsi olimpia lesz profi karrierje során az utolsó versenye – adta hírül a Magyar Távirati Iroda.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1

— Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024