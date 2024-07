Sértődött kézfogás – Zverev a döntőben kapott ki otthon

Alexander Zverev és Arthur Fils egy remek döntőt vívott egymással a 2024-es Hamburg Openen, bár a kézfogásuk nem ezt tükrözte.

Ők ketten a Hamburgban, Zverev szülővárosában rendezett ATP 500-as torna döntőjében találkoztak.

Az otthon szereplő Zverevnek nagy volt a motivációja a tornagyőzelemre, de Fils végül három szettben felülmúlta őt.

Az összecsapás igazán kiélezett volt, hiszen 3 óra 34 percig tartott. A mérkőzés vége felé pedig egy kis feszültség kezdett kibontakozni kettejük között.

Miután a francia 6-3-ra megnyerte az első szettet, a hazai közönségkedvenc a második szettben egy 6-3-al válaszolt, és döntőbe játszmára alakította mérkőzést.

5-5-nél és 30-40-nél, Fils adogatásánál a francia játékos egy alsó szervát ütött, amiből ász lett volna, mivel a német nem tudta volna elérni, de a labda egy minimálisan szélesre sikerült.

Ez volt az a pillanat, ami a hazai közönségnek nem tetszett, hiszen elkezdték kifütyülni a 20 éves francia játékost. Majd mivel a hamburgi pálya felett zuhogó eső olyan zajt keltett, hogy a bírók kiáltásai nehezen voltak hallhatóak, a helyzet így még nehezebbé vált.

Odáig fajult a dolog, hogy a két főszereplő a térfélcserénél valamit meg is beszélt egymással, és egyértelmű volt, hogy a mérkőzés nagyon elmérgesedett, miközben már csak néhány perc volt hátra a befejezésig.

The AUDACITY 😱 Arthur Fils goes for an underarm serve to save break point… just misses but finds the hold anyway#HamburgOpen pic.twitter.com/A48GEF7emR — Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2024

Zverev végül nem tudta legyőzni ellenfelét, így 3-6, 6-3, 6-7(1) arányban elveszítette a döntőt. A hálónál pedig nem egy 3 óra 34 perces fináléhoz méltó kézfogás történt kettejük között, és láthatóan Fils sem erre számított.

WHAT. A. MATCH 🥵 The moment Arthur Fils defeated Zverev for the biggest win of his career and his FIRST ATP 500 title!#HamburgOpen pic.twitter.com/BjX3etT3Q5 — Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2024

A francia játékos másodpercekkel a kézfogás után – amely láthatóan váratlanul érte – kifejtette, miért adogatott egy alsó szervát, és elmondta, hogy a németországi város közönsége félreértette a szándékát.

„Mindent megtettem azért, hogy megnyerjem ezt a mérkőzést. A harmadikban 5-5-nél görcsöt kaptam. Görcsöltem, ezért alsó szervákkal próbálkoztam, mert nem tudtam rendesen szerválni. A közönség ezt rosszul vette. Engem nem érdekel. Nyertem. És ennyi.”

A kézfogás ellenére, aminek láthatóan nem örült, tekintve az azonnali reakcióját, a francia ugyanebben az interjúban elismerően beszélt a német ellenfeléről.

„Sascha egy nagyszerű bajnok. Egy hihetetlen bajnok, aki nagyszerű teniszt játszik. Bejutott a francia nyílt teniszbajnokság döntőjébe. Már az elejétől fogva tudtam, hogy nem lesz könnyű. Az első szettet én vittem el. Volt egy kis szerencsém, de nagyszerűen játszottam.”

„A második szettben jobban játszott nálam, és emelte a szintjét. Amikor bezárták a tetőt, tudtam, hogy ‘kutyaviadal’ lesz. Csak küzdenem kellett az utolsó labdáig. Régóta készültem az ilyen pillanatokra.”

Végül a fagyos helyzet látszólag csak rövid ideig tartott kettejük között, hiszen a döntő után mindkét játékos kedvesen szólt egymáshoz. Amikor pedig a pezsgőzésre került a sor, Zverev és Fils már együtt nevettek.