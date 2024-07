Összejött a Fucsovics-Nadal álommeccs az első körben!

A világ legjobb teniszezői a csütörtök délelőtti sorsolást követően megtudták, hogy mi lesz a sorsuk a 2024-es párizsi olimpián.

The tennis draws have been decided. 🔢 🎾

👀 Check out who the top three men’s and women’s single seeds will face in the first round at @Paris2024. 😯#Olympics | #Paris2024 | #Tennis | @ITFTennis pic.twitter.com/LE1V06W8Jz

— The Olympic Games (@Olympics) July 25, 2024