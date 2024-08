Legendás sportolók, akik Párizsban vonultak vissza

Több legendás sportoló is a párizsi olimpián jelentette be a visszavonulását, sokaknak sikerült a csúcson befejezni aktív pályafutásukat, néhányuknak viszont nem a tervek szerint alakult az utolsó megméretés.

Az olimpia hivatalos oldala összegyűjtötte azokat a versenyzőket, akik a francia fővárosban intettek búcsút az élsportnak.

Az aranyérmesek között szerepel, így a karrierje csúcspontján búcsúzott a dél-afrikai Tatjana Smith, aki 27 évesen a 100 méteres mellúszásban elért győzelme mellett 200-on ezüstöt nyert.

🇿🇦 Tatjana Smith will proudly carry the flag for #TeamSA at the Paris 2024 Closing Ceremony! 🌟 An incredible honor for South Africa! 📺 Tune in tonight at 20:15 on @SuperSportTV Channel 203 to watch the ceremony live!#TeamSA #ForMyCountry #Olympics pic.twitter.com/IVzXUkNQsm — Team South Africa (@OfficialTeamRSA) August 11, 2024

A férfi asztaliteniszezőknél a kínai Ma Long a férfi csapattal már a hatodik olimpiai bajnoki címét ünnepelhette.

A 14-szeres világbajnok a tokiói és a riói játékokon is duplázott, mivel egyéniben és a férfi csapattal is aranyérmes lett, Londonban pedig ugyancsak az utóbbi számban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A 35 éves játékos a verseny után megerősítette, hogy a párizsi volt „az utolsó állomás” a karrierjében, és nagyon boldog, hogy ennyire jól sikerült.

Making history for China 🇨🇳 Ma Long becomes the first Chinese athlete to win 6️⃣ Olympic gold medals in any sport 🥇#PingPong #TableTennis #Paris2024 pic.twitter.com/Guaxxjmq57 — World Table Tennis (@WTTGlobal) August 9, 2024

A férfi tornasport utóbbi évtizedének egyik kiemelkedő alakjának, a brit Max Whitlocknak is ez volt az utolsó, egyben negyedik olimpiája, bár már a tokiói játékok után is elhatározta, hogy visszavonul.

A lólengés kétszeres címvédője a szerenkénti döntőben és a csapattal egyaránt a negyedik helyen zárt Párizsban. A 31 éves brit tornász három arany- és három bronzérmet gyűjtött összesen az ötkarikás játékokon, háromszoros világbajnok és ötszörös vb-ezüstérmes, emellett az Európa-bajnokságokon négy aranyat, három ezüstöt és egy bronzérmet nyert, ezzel ő minden idők legeredményesebb brit tornásza.

A jamaicai közönségkedvenc atléta, Shelly-Ann Fraser-Pryce már tavaly ősszel bejelentette, hogy az utolsó olimpiájára készül, és bár a francia fővárosban meggyőző teljesítménnyel jutott a 100 méteres női síkfutás elődöntőjébe, ott végül sérülés miatt nem tudott rajthoz állni.

Fraser-Pryce összesen nyolc érmet szerzett a nyári játékokon, ezek közül három arany, valamint tízszeres világbajnok, ötszörös vb-ezüstérmes és egyszeres vb-harmadik. A 37 esztendős sprinter a világbajnoki érmeket tekintve tavaly Budapesten még honfitársát, a sprinterlegenda Usain Boltot is felülmúlta 16. vb-medáljával.

With Shelly-Ann Fraser-Pryce announcing she will retire after the Paris Olympics, it will end one of the most legendary career. Burst on the scene in 2008 after an unexpected 2nd place in the 100m at the Olympic Trials. 8 Olympic and 26 World Championship medals. The true G.O.A.T pic.twitter.com/8vVFsOvTUB — Kadeem (@KadeemBarrett11) February 9, 2024

Az atlétikánál maradva, a történelem egyik legjobb maratoni futója, Eliud Kipchoge is elköszönt az élsporttól.

A 39 éves kenyai futó 30 kilométer után feladta a versenyt Párizsban, így a táv kétszeres ötkarikás címvédője érem nélkül távozott Franciaországból. Kipchoge húsz évvel ezelőtt, Athénban szerezte első olimpiai érmét, akkor 5000 méteren lett harmadik, majd Pekingben ugyanezen a távon ezüstérmes volt, mielőtt váltott a maratonra.

A kenyait valósággal lerohanták a szurkolók a verseny közben és után, ruháját és cipőjét is elajándékozta a drukkereknek.

🎙️ “ it’s the worst day in my marathon running but it’s just a bad day in office and it happens”. Eliud Kipchoge wraps up his Paris 2024 campaign with a career first DNF. He was fan bombed and gave out everything to the fans including his shoes, socks & running singlets. 🫶🫶 pic.twitter.com/ehyFcBUhAD — Lynne Wachira (@WachiraLynne) August 10, 2024

A brazil női labdarúgás örökös gólkirálya, Marta az utolsó nemzetközi mérkőzésén lépett pályára szombaton az Egyesült Államok ellen a Parc des Princes-ben, ahol csapata egygólos vereséget szenvedett, így ezüstéremmel búcsúzott a nemzetközi porondtól.

Marta’s incredible Olympic journey comes to an end today. 🇧🇷 ⚽ Will she retire with a gold medal in her sixth and final Olympic Games? #Paris2024 @Paris2024 @FIFAWWC pic.twitter.com/TNYv0k3dPN — The Olympic Games (@Olympics) August 10, 2024

A golfozóknál az új-zélandi Lydia Ko a riói ezüst és a tokiói bronz után Párizsban az aranyat is begyűjtötte olimpiai éremkollekciójába, és bár még csak 27 éves, ez a győzelem az igazi „álombefejezés” volt a számára.

LYDIA KO WINS GOLD IN PARIS AND COMPLETES THE MEDAL SET! 🥇🥈🥉 She’s now won a gold, silver, and bronze medal at the #Olympics pic.twitter.com/2jSnsHKwQ3 — Golf Digest (@GolfDigest) August 10, 2024

A kétszeres ötkarikás aranyérmes brit teniszező, Andy Murray olimpiai szereplését június közepén jelentette be hazája szövetsége.

A 37 éves korábbi világelső Dan Evans oldalán a negyeddöntőig menetelt a férfi párosoknál, ott azonban két szettben alulmaradt az amerikai Taylor Fritz, Tommy Paul duóval szemben. A háromszoros GS-győztes Murray pályafutása során 46 tornát nyert egyesben, s 41 hétig vezette a világranglistát, amelyen 429 hétig jegyezték a legjobb öt között.

Kellie Harrington történelmet írt azzal, hogy első ír női bokszolóként megvédte tokiói címét a 60 kilogrammos súlycsoportban. A 34 esztendős sportoló a döntő után bajnokként búcsúzott a szorítótól, csakúgy mint Mikkel Hansen, a dánok egyik legjobb kézilabdázója.

A 36 éves balátlövő Rióban aranyérmet ünnepelhetett, most pedig tokiói ezüstjét váltotta aranyra vasárnap a németek elleni 39-26-os sikerrel.

Az ausztrálok legeredményesebb olimpikonja, Emma McKeon minden színű éremből szerzett egyet Párizsban az úszó váltókkal, így összesen hat arannyal, három ezüsttel és öt bronzzal zárta pályafutását a nyári játékokon.

„Határozottan hiányozni fog” – mondta McKeon az olimpiai érzésről, majd hozzátette, hogy valószínűleg az edzésekkel és a versenyekkel is így érez majd, készen áll élete következő szakaszára.

A round of applause for Emma McKeon 👏 pic.twitter.com/Pa04DdqoX8 — 7Sport (@7Sport) August 5, 2024

A kubai Mijaín Lopez megnyerte a kötöttfogású birkózók 130 kilogrammos súlycsoportját, ezzel az első sportoló lett, aki ugyanabban a versenyszámban öt nyári játékokon aranyérmet tudott szerezni.

A jövő kedden a 42. születésnapját ünneplő legendás birkózó, aki első világbajnoki címét 2005-ben Budapesten – a fináléban Deák-Bárdos Mihály legyőzésével – szerezte, a 2008-as pekingi olimpián kezdte meg ötkarikás diadalmenetét, majd Londonban, Rióban és Tokióban is könnyedén győzni tudott.

How it started ↔️ how it’s going. Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. 🇨🇺🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/Mqo40yoyaM — The Olympic Games (@Olympics) August 6, 2024

Lopez ráadásul úgy utazott Párizsba, hogy az előző olimpia óta egyetlen nemzetközi viadalon sem indult, mégis sikerült diadalmaskodnia.