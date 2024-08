Olyat tett a 41 éves kubai birkózó, amit senki előtte

Felfoghatatlan sorozatot vitt véghez a 41 éves legenda.

A kubai Mijaín Lopez kedden megnyerte a kötöttfogású birkózók 130 kilogrammos súlycsoportjának döntőjét a párizsi olimpián, ezzel az első sportoló lett, aki ugyanabban a versenyszámban öt nyári játékokon aranyérmet tudott szerezni.

A 41 éves legendás sportoló, aki első világbajnoki címét 2005-ben Budapesten – a fináléban Deák-Bárdos Mihály legyőzésével – szerezte, a 2008-as pekingi olimpián kezdte meg ötkarikás diadalmenetét, majd Londonban, Rióban és Tokióban is könnyedén győzni tudott.

How it started ↔️ how it’s going.

Five Olympics, five golds, one Mijain Lopez. 🇨🇺🥇🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/Mqo40yoyaM

