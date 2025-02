Kőkemény eltiltást kapott a Jürgen Kloppot szidalmazó játékvezető

Innen nehéz lesz visszatérni a bíráskodás legmagasabb szintjére.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága 2026. június 30-ig eltiltotta David Coote angol játékvezetőt. A bírót még decemberben bocsájtotta el az angol játékvezetői testület, miután egy olyan videó látott napvilágot róla a világhálón, amelyben Jürgen Kloppra, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool korábbi edzőjére tett sértő megjegyzéseket.

Az UEFA a pénteken megjelent közleményében jelezte: további vizsgálatot folytat Coote-tal szemben, egy másik, a tavalyi Európa-bajnokság ideje alatt készült videón ugyanis „gyanús” fehér port szippantott fel.

BREAKING: David Coote has been banned from exercising any UEFA refereeing activity until 30th June 2026 🚨 pic.twitter.com/1nCMxkVXCe

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 28, 2025