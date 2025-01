Megszólalt a Liverpoolt és Kloppot gyalázó bíró: meleg vagyok és sokat szenvedtem

Az Eb-n kokainozó ex-bíró először állt a nyilvánosság elé és mondta el saját érzéseit és a lehetséges okokat. Kiemelte, egy időben szinte naponta kapott halálos fenyegetéseket.

Az angol futball egyik legnagyobb botrányát okozta ősszel David Coote játékvezető, akiről kiszivárgott egy videó, amelyben Jürgen Kloppot egy kö***gnek, a Liverpoolt pedig sz*rnak nevezte. Hovatovább, később egy másik videó is napvilágot látott, amelyen feltehetően ő látható, ahogy bankjeggyel fehér port – sokak szerint kokaint – szív fel. A Premier League bírói testülete decemberben végül menesztette a 42 esztendős ex-bírót. Coote a botrányok óta először állt a nyilvánosság elé és a The Sunnak őszinte interjút adott, amelyben elsők között mindenkitől elnézést kért és beismerte hibáit, majd beszélt az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól, nehézségeiről, illetve bevallotta, hogy a nyilvánosság előtt idáig eltitkolta a szexualitását.

„Tinédzserként mély szégyent éreztem. Csak 21 évesen vallottam be a szüleimnek, hogy meleg vagyok, és a barátaimnak is csak 25 évesen mondtam el. Ez hosszú időn át súlyosan megterhelte az önértékelésemet, és sok viselkedési problémához vezetett” – kezdte Coote az interjút.

A játékvezető elismerte, hogy fiatalabb korában igyekezett elrejteni érzelmeit és szexualitását, amely szerinte egy jó tulajdonság a pályán, de emberként káros hatással volt rá.

„Ez az elfojtás olyan viselkedésmintákat alakított ki bennem, amelyek nem segítettek abban, hogy büszkén vállaljam önmagam.”

„A játékvezetőként kapott sértések mellé nem akartam hozzátenni a szexualitásom miatt érkező támadásokat is.”

Former Premier League referee David Coote has released a statement in his first interview since being sacked by the PGMOL. pic.twitter.com/1ny3f9PjGF

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2025