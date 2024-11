„A Liverpool sz*r, Jürgen Klopp egy kö***g” – óriási botrányba keveredett a PL-bíró

Az internetre kikerült videóban pont arról beszél, hogy ez soha, sehova nem szivároghat ki, mert az akár a karrierje végét jelentheti.

David Coote vezette hétvégén a Liverpool és az Aston Villa mérkőzését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában, amely a Vörösök 2-0-s sikerével zárult. Már az a meccs után is sokat kritizálták a bírót, amiért nem fújt be egy sokak által tizenegyesnek vélt szituációt Szalah buktatásánál, amikor Leon Bailey szabálytalanul szerelte őt.

A 42 esztendős játékvezetőről előkerült két olyan videó is, amit nagyon szeretett volna elkerülni, ugyanis ebben nagyon kemény szavakkal illeti egy barátjának Jürgen Kloppot, a Liverpoolt az előző szezonban kilenc év után elhagyó trénert. A csapatot sz*rnak nevezte és ugyanilyen jelzőket használt a német edzőre is, róla egészen pontosan úgy nyilatkozott, hogy egy kö***g.

A sértegetés okának azt nevezte meg, hogy korábban egy Burnley elleni 2020-as meccsen Klopp azzal vádolta őt, hogy hazudik, és ezért kiba***tt arrogánsnak nevezet a Vörösök egykori menedzserét. James Milnerről ugyanakkor elismerően szólt, róla azt mondta, vele nincsen semmi baj.

David Coote a második videóban arról beszél:

Csak, hogy tiszta legyen, ez a k##va videó nem kerülhet ki sehova.” – mondja az egyébként eddig jó reputációval rendelkezó bíró.

David coote ladies and gentlemen pic.twitter.com/WDHc36a7Mn — Josh (@Josh97LFC) November 11, 2024

Majd egy másik személy hozzáteszi, hogy Coote egy PL-játékvezető és azt javasolja, hogy ne tegyék tönkre a karrierjét. Az angol sporttársnak korábban is volt egy vitatott döntése, amikor a Liverpool nem kapott büntetőt egy Arsenal elleni mérkőzésen még az előző szezonban, annak ellenére, hogy Martin Odegaard kezéhez egyértelműen hozzáért a labda. Howard Webb, a játékvezetők főnöke később elismerte, hibás döntés született és büntetőt kellett volna ítélni.

A botrány kirobbanása után a PGMOL, vagyis a profi futballbírókat tömörítő szervezet fel is függesztette David Cootet és teljes körű átvilágítást és nyomozást rendelt el az ügyben. Amíg ez le nem zárul, addig ő nem vezethet mérkőzést. Ebből is látszik, hogy hatalmas a gond a Premier League játékvezetését illetően, ami szinte hétről hétre visszatérő téma és ez az ügy tovább borzolja a kedélyeket. Pláne a Vörösök körében, hiszen gyakorlatilag kiderült, hogy a most felfüggesztett játékvezető nem szimpatizál a Liverpoollal, így csak a legegyértelműbb esetekben fújna a javukra.

Íme néhány korábbi „elmaradt” ítélet: