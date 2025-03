Ki is Andrea Berta, aki az Arsenal új sportigazgatója lehet?

Tizenkét éven keresztül dolgozott az Atlético Madridnál. Kulcsszerepe volt a spanyol csapat legnagyobb sikereiben, ám jelenleg munka nélkül van.

Az Arsenal a szezon első felében elvesztette sportigazgatóját, Edu Gaspart, aki öt év után távozott az észak-londoniaktól. November óta keresi a megfelelő utódot a csapat, szóba került Tomas Rosicky, a klub egykori játékosa, aki jelenleg a Sparta Prahánál tölti be évek óta ezt a posztot. Valamint a sportigazgatók egyik legjobbját, Luis Campost is megkörnyékezte az Arsenal, aki jelenleg a Paris Saint-Germainnél tevékenykedik. Viszont mindezek ellenére is úgy fest, hogy nem kettejük közül kerül ki az utód, hanem egy harmadik név lesz a befutó. Mégpedig Andrea Berta.

Andrea Berta a banki szektorban kezdte karrierjét, majd harmincas évei elején merész váltással a futball világába lépett. Első komolyabb pozícióját az FC Carpenedolo nevű kiscsapat sportigazgatójaként kapta, ahol kivételes szemlélete és játékosmegfigyelési képessége miatt gyorsan felhívta magára a figyelmet. 2007-ben le is csapott rá a Parma, majd 2009-ben a Genoához került. Itt bizonyította, hogy nemcsak játékosokat tud felfedezni, hanem stabil alapokat is képes teremteni egy klub számára. Az a bizonyos pénzügyi szemlélet.

Az olasz szakembert 2013-ban vitte el az Atlético Madrid, amikor Peter Kenyon, a Manchester United és a Chelsea korábbi vezetőjének ajánlására lecsapott rá a spanyol csapat. Először az internacionális játékosmegfigyelésért felelt, ám hatása gyorsan érződött a klub építkezésében, így 2017-ben sportigazgatóvá léptették elő. Az elkövetkező években Berta a háttérből irányította a csapat igazolásait, segítve az Atléticót abban, hogy a spanyol és európai futball egyik legstabilabb és legversenyképesebb klubjává váljon. Neve összeforrt a madridi sikerkorszakkal, amely során az alábbi trófeákat nyerték meg:

Former Atlético Sporting Director Andrea Berta is reportedly the top target to replace Edu at Arsenal 😮 What do you make of the Italian’s transfer business in Madrid?🤔 pic.twitter.com/rediqkkXIG

Mindemellett rengeteg hasznos igazolással segítette a Matracosok sikereit. 2019-ben hivatalosan is elismerték a munkáját, ugyanis a Globe Soccer Awardson ő lett az év sportigazgatója. Tizenkét évnyi szolgálat után, 2025 januárjában közös megegyezéssel hagyta el az Atléticot. Döntésének hátterében belső feszültségek álltak, ám távozásával azonnal az egyik legkeresettebb sportgiazgató lett a piacon. Nem véletlen tehát, hogy az Arsenal is felfigyelt rá és szeretné magához csábítani, hogy bajnoki címekhez és nemzetközi sikerekhez segítse a csapatot.

🚨🔴⚪️ More on Andrea Berta and Arsenal story reported earlier today.

The negotiations are at advanced stages as Berta is giving priority to Arsenal as next destination.

All parties are confident to get the agreement done this month, with details still left to be sorted. pic.twitter.com/2WfavMWAUA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2025