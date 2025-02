Az Arsenal a Chelsea-vel „csatázhat” a PSG egyik vezéréért

Tomas Rosicky nevét is lehet hallani az Arsenal kapcsán. Nagy kérdés, hogy az észak-londoniak melyik irányba mozdulnak.

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Paris Saint-Germain FC hosszú távon is szeretné biztosítani Luis Campos sportigazgató maradását, ám a portugál szakember iránt komoly érdeklődést mutatnak a Premier League topklubjai. Miközben a PSG nemrégiben hosszabbított Luis Enriquével, most Campos szerződésének meghosszabbítása vált a klub egyik prioritásává – ám az angol csapatok erőteljes nyomás alá helyezték.

A legfrissebb információk szerint Chelsea és Arsenal is régóta figyeli az egyik legfelkapottabb és legkeresettebb sportigazgató munkásságát, és mindkét klub intenzíven dolgozik azon, hogy megszerezze a portugál szakembert. A Chelsea egy kibővített szerepkörrel, a „Football CEO” pozícióval csábítja, amely több hatalmat biztosítana számára, mint egy hagyományos sportigazgatói poszt. Az Arsenal szintén komoly ajánlattal készül, mivel Campos érkezésével új szintre emelnék sportstratégiájukat.

Szombaton több angol szurkoló is kiszúrta Luis Campost Londonban, ami tovább erősítette a pletykákat az esetleges klubváltásáról. A hírek gyorsan terjedtek a közösségi médiában, különösen az Arsenal drukkerei körében, akik izgatottan várják, hogy a portugál szakember érkezzen és segítse a csapat további fejlődését. Az Ágyúsok szezon közben veszítették el az emberüket erről a posztról. Edu Gaspar több éve töltötte be ezt a pozíciót az észak-londoniaknál, Mikel Artetával együtt repítették újra a legmagasabb szintre az Arsenalt.

Ugyanakkor Tomas Rosicky neve is felmerült már, mint lehetséges jelölt. A cseh ex-futballista a Sparta Prahánál ugyanilyen pozíciót tölt be hosszú évek óta és jelentős sikereséggel.

A párizsi klub mindeközben folyamatos tárgyalásokat folytat Campos hosszabbításáról, mivel kontraktusa júniusban lejár. A PSG tisztában van a portugál piaci értékével és hatásával a csapatra, így szeretné megakadályozni, hogy egyik riválisukhoz igazoljon. A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek Campos jövőjének szempontjából, hiszen egyértelműen a Premier League egyik legkeresettebb szakvezetőjévé vált.

