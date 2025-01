Az Arsenal klublegendája lehet az új sportigazgató?!

A szurkolók biztosan imádnák, ráadásul jelenlegi állomáshelyén - ahol 2018 óta dolgozik - komoly sikereket ért már el és immáron hét éve dolgozik hasonló pozícióban.

Az angol sportsajtó egyöntetűen egyre erősebb hírként kezeli, hogy Tomás Rosicky lesz az Arsenal új sportigazgatója – írja a The Guardian. A posztot novemberig Edu Gaspar, a csapat egykori játékosa töltötte be, aki öt éven keresztül volt vezető tisztségben és Mikel Artetával együtt emelték magasabb szintre az észak-londoni együttest. Az egykori cseh futballsztár vélhetően csak az idény végén venné át a sportigazgatói feladatokat, ugyanis jelenleg a Sparta Prahanál ugyanezt a pozíciót tölti be 2018 óta, ráadásul elég sikeresen.

Rosicky, aki tíz évet töltött az Arsenalnál, jó kapcsolatot ápol Mikel Artetával és Per Mertesackerrel, az akadémia vezetőjével. A hírek szerint az Ágyúsok vezetősége folyamatosan kapcsolatban van a 44 éves szakemberrel, miközben Edu pótlására keresnek megfelelő jelöltet. A sportigazgatói feladatokat jelenleg a korábbi vezető helyettese, Jason Ayto látja el, és ő felel a januári átigazolási időszak irányításáért is, ám tapasztalatlansága miatt nem tekintik hosszú távú megoldásnak.

🚨BREAKING: Tomas Rosicky is a leading contender for Arsenal sporting director role and has been in regular contact with members of the club’s hierarchy as they search for Edu’s replacement.

However he wants to see out the season with Sparta Prauge if possible.

[@NickAmes82] pic.twitter.com/BHitmiY3m5

— now.arsenal (@now_arsenaI) January 7, 2025