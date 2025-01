Két lépésre van egymástól Kyle Walker és az AC Milan

A Milan előzetes megállapodást kötött a személyes feltételekről a Manchester City jobbhátvédjével, Kyle Walkerekkel, aki akár ingyen is távozhat az Etihadról még ebben a hónapban.

Azonban még van néhány lépés, amit le kell tudniuk ahhoz, hogy véglegesen lezárják az üzletet Walker megszerzésével kapcsolatban.

A Calciomercato.com jelentései szerint a Milan már egy „tervezet” megállapodást kötött Walkerral egy kétéves szerződésről, amely évi 4 millió eurót biztosít neki.

Más jelentések pénteken arról számoltak be, hogy a Milan minden erejével igyekszik megszerezni az angolt, és lehet, hogy Chelsea játékosára, Joao Felixre is rákoncentrálnak, ha nem sikerül megállapodniuk a Manchester Uniteddal Marcus Rashfordról.

A pénteki jelentések szerint két akadályt kell még leküzdenie a Rossonerinek, mielőtt teljes megállapodást érnek el Cityvel Walkerről.

