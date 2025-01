Nem áll le a Manchester City – ismét a védelmet erősítenék Guardioláék

Vitor Reis megszerzése után újabb játékossal hozták szóba a botladozó Premier League-címvédőt.

A Manchester Cityre ráfér az erősítés, hiszen már-már szégyenszemre csak az ötödik pozíciót foglalja el az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján.

Pep Guardiola korábban úgy nyilatkozott, amint visszakapja sérültjeit, újra komoly célokért lesz versenyben a zsinórban négy bajnoki címet ünneplő gárda, de nagyon úgy néz ki, hogy „kívülről” is próbál segíteni a keret mélységén.

Reis megszerzése után többek között a Bundesliga-szezon egyik legjobb játékosa, Omar Marmoush, valamint Abdukodir Khusanov is közel áll az Égszínkékekhez, akiket most egy Juventus-játékossal boronált össze a sajtó.

A Kyle Walker vélt távozása miatt tovább gyengülő védelem is erősítésre szorul. Így nem csoda, hogy a Manchester City elsősorban a hátsó egységet próbálná toldozni-foltozni.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint 2023 BL-győztese ezúttal Andrea Cambiasót nézte ki, aki a védelem jobb és a bal oldalán is bevethető.

🚨🔵 Manchester City have scheduled a direct contact with Juventus to discuss about Andrea Cambiaso. No bid made.

City will decide only after Marmoush deal will be sealed; as that’s almost done with Eintracht with final details now still being discussed.

Priority: Marmoush 🇪🇬 pic.twitter.com/Nim2bYHbCV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025