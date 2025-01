Vitte volna a Real Madrid, de a City csapott le a brazil tehetségre

A Real Madrid várhatóan belső védőt fog igazolni az elkövetkező 1-2 évben, bár a célpontjaik listája fokozatosan csökken.

Abdukodir Khusanov a Manchester Cityhez fog igazolni, és egy másik játékos, Vitor Reis is hamarosan a Premier League címvédőjéhez csatlakozik, hiába szerepelt a Real Madrid kiszemeltjeinek listáján.

Reis már az elmúlt 12 hónapban a Real Madrid figyelmének középpontjában állt. A madridiak Palmeiras-szal ápolt kiváló kapcsolata pedig előnyt jelenthetett volna a tárgyalások során.

Azonban mivel a madridiak végül nem léptek, így a Manchester City készül leigazolni a brazil tinédzsert. A City körülbelül 40 millió eurót fizet ki a brazil tehetségért, amit Fabrizio Romano is megerősített.

Az idény eddigi részében egyértelművé vált, hogy a Real Madridnak szüksége van egy középhátvédre méghozzá minél hamarabb. Januárban nem érkezik új játékos, és mire beüt a nyár, lehet, hogy már nem marad sok elérhető név a kiszemeltjeik listáján.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Vitor Reis to Manchester City, here we go! 🇧🇷

Verbal agreement reached right now with Palmeiras on package under €40m fee… and City want it to be IMMEDIATE transfer!

Vitor Reis, set for medical and contract signing as soon as clubs will check all documents. pic.twitter.com/ovLIrSFyDj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025