„Laportának le kell mondania”

Áll a bál a Barcelona háza táján. A katalán együttes továbbra sem tudta még regisztrálni a 60 millió euróért megvásárolt Dani Olmot és további erősítések is aligha várhatóak a nyáron, hiszen a csapat így is csak épphogy meg tud felelni a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának és befér a fizetési sapka alá. Noha ennek ellenére remekül kezdte a 2024/25-ös szezont Hansi Flick együttese, immáron egyedüli csapatként áll 100%-os mérleggel a spanyol bajnokságban, kérdés, ez kedden is megmarad-e a Rayo Vallecano ellen.

A klub vezetése körüli bizalmatlanságot pedig tovább erősíti, hogy a télen még 40 millió euróért megvásárolt Vitor Roque-ről gyakorlatilag lemondott a Barcelona és kölcsönadta őt a Betisnek, csakúgy, mint a védő Lenglet-t az Atlético Madridhoz, hogy helyet csináljon Olmonak a keretben. Ezek és az elmúlt időszak döntései pedig komoly kérdéseket vetnek fel a sociókban (a pártoló tagokban), van, aki már odáig ment, hogy Joan Laportának, a jelenlegi elnöknek le kellene mondania.

Ezt Jordi Farré üzletember, korábbi elnökjelölt fogalmazta meg.

„Laporta számára eljött a búcsú pillanata. A személye ugyanis problémát jelent a klub jövőjére nézve. Beszélnem kell az egyesületekkel, csoportokkal, hogy megtudjam, mi a véleményük a kialakult helyzetről. Ha végül arra kerül a sor, hogy bizalmatlansági indítványt szeretnének indítani az elnök ellen, én azt megteszem” – nyilatkozta a 48 esztendős soció.

🚨🚨🗣️ Jordi Farre (Former Barça Presidential Candidate):

“Laporta has to resign, he’s a problem for the club’s future. I’ll speak with socis and groups to see what they’re feeling and what they want. If the socis ask me to present a motion of censure, I will” 🔵🔴⚠️ pic.twitter.com/7Qz3iBUx7R

— Managing Barça (@ManagingBarca) August 26, 2024