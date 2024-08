Csodagyerekként érkezett, mégis úgy fest, a Barcelona máris lemondott róla

Télen még megváltóként érkezett, most lehet, hogy soha többet nem lép pályára a katalán együttesben.

Vitor Roque még idén januárban érkezett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonához, ráadásul igen nagy reményekkel. A katalán csapat akkor bízott benne, hogy megtalálta a saját „Vinícius Júniorát”, ugyanis az Athlético Paranaenseből 40 millió euró fejében szerződtették a brazil csodagyereket. Azonban ez a transzfer nem úgy sült el, mint a Real Madridnál a brazil játékosok leigazolása, a 19 esztendős futballista csupán epizódszereplő volt Xavi csapatában 14 meccsig jutott a La Ligában, ezeken 2 gólt szerzett.

Most pedig kölcsönadta őt a Barca a Betishez, nem is akármilyen feltélekkel.

A katalánok hétfői közleménye szerint 2025 nyaráig szól Vitor Roque kölcsönadása, amely további egy évvel meghosszabbítható. A Barcelona hozzátette, az andalúziai együttes után a futballista játékjogára is szert tehet, hiszen tartalmaz vásárlási opciót is a konstrukció. Ebből adódóan pedig könnyen lehet, hogy a gránátvörös-kékek szimpatizánsai már nem látják többet a brazil csodatinit a Barca mezében, pedig télen még igazi megváltóként érkezett.

🟢⚪️🐯 Real Betis have completed all docs to sign Vitor Roque from Barça!

◉ Initial loan until June 2025.

◉ One more year loan as option.

◉ Full salary covered by Real Betis.

◉ There will be a buy option for Betis.

◉ If Roque returns to Barça, Betis have sell-on clause. pic.twitter.com/55EGn32b4H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024