Olmónak csinál helyet Lenglet kölcsönadása

Hivatalossá vált, hogy a Barcelona középhátvédje, Clement Lenglet az idei szezonra kölcsönbe igazolt az Atlético Madridhoz. A megállapodásban nincsen vételi lehetőség.

A 29 éves játékos hosszabbított három évvel az FC Barcelonánál. A 2027-ig tartó kontraktusának azonban rögtön az első szezonját az egyik riválisnál kezdi.

Lenglet a fizetése bekavart a regisztrációs szabályba, így a katalán klubnak kapóra jött a madridiak érdeklődése.

Plusz a francia szívesen dolgozna Diego Simeone irányítása alatt. Az Atléticónak szüksége volt egy középső védőre, miután sem David Hancko, sem Piero Hincapie nem került hozzájuk.

Lenglet problémája, hogy az egyik legnagyobb a fizetése a Barcelonánál, ha visszatér a csapathoz, akkor két év alatt 32 millió eurót fog keresni.

Az elmúlt években ezért kölcsönadták és létkérdés volt Barcelonában, hogy most is „megszabaduljanak” még ha ideiglenesen is, az egyik legnagyobb fizetésű játékosuktól. Főleg úgy, hogy ezen a poszton egyáltalán nincsen hiánya Hansi Flicknek.