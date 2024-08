Conor Gallaghert leigazolta az Atlético Madrid

A Joao Felix üzlet megkötése után elhárult az akadály a Gallagher kontraktus elől. Így hivatalosan is bejelentették, hogy az angol középpályás lett a madridi klub újabb igazolása.

Az Atletico Madrid ötéves szerződést kötött a Chelsea korábbi futballistája, aki szerdán már az új csapatársaival edzett.

Az Atletico Madrid nem aprózta el a nyári átigazolási időszakot, hiszen eddig 182 millió eurót költöttek. Gallagheren kívül megszerezték Robin Le Normand, Alexander Sorloth és Julian Alvarez játékjogát is.

🔴⚪️🏃🏼 Conor Gallagher, already in training with Atlético Madrid.pic.twitter.com/148Sh9rYg7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024