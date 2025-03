Carragher védelmébe vette Szalah-t, de mégis vele kapcsolatban látja a Liverpool hibáját

„Ez az egyik legrosszabb teljesítmény volt, amit valaha láttam egy kupadöntőben” – fogalmazott élesen a korábbi védő. „A Newcastle nemcsak megverte a Liverpoolt, hanem ki is oktatta őket. Az egész csapat fáradtnak tűnt, elfogyott az energia. Ha nincs egy jelentős előnyük a bajnokságban, ez a szezon könnyen kicsúszhat a kezeik közül.”

Carragher szerint ztovábbra is a csapat legfontosabb játékosa, de a támadósor többi tagja nem tudja megfelelően támogatni.

„Szalah kapott hideget-meleget a PSG elleni meccsek után, de a világ egyik legjobb balhátvédje, Nuno Mendes ellen játszott. Ma sem tudott villogni, de miért? Mert nincs mellette senki, aki igazán segítene neki. Klopp alatt ott volt Mané és Firmino, akik levették a terhet a válláról. Most viszont egyedül próbálkozik.”

0 – For the first time in his Liverpool career, Mohamed Salah neither attempted a shot nor created a chance in a match where he played 90+ minutes. Uncharacteristic. pic.twitter.com/YYN9ZyAF7D

— OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2025