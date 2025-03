Nagy dobást tervez a Liverpool: csereüzletre készülnek a Barca védőjéért

A Vörösök továbbra is keresik Virgil van Dijk utódját. Ezúttal egy meglepő név került be a kalapba, de messze nem lehetetlen, hogy megvalósuljon a transzfer.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC komoly lépést tehet a védelem megerősítésére, hiszen a hírek szerint célkeresztbe került a Barcelona uruguayi védője, Ronald Araújo. A Vörösök Arne Slot irányítása alatt keresik Virgil van Dijk méltó utódját, ugyanis könnyen lehet, hogy a holland bekk szerződése lejártával távozik az Anfieldről. A klubnál úgy vélik, Araújo lehet az ideális megoldás. Az angol gárda nemcsak egy pénzügyi ajánlatot készül tenni, hanem egy csereüzletet is javasolt, amelyben a Barcelona által régóta figyelt Luis Díaz is szerepelhet – számolt be erről az El Nacional nevű katalán lap.

A 26 éves uruguayi futballista az elmúlt években az egyik legkeresettebb középhátvéd lett Európában, köszönhetően lenyűgöző fizikai adottságainak, gyorsaságának és védekezésbeli vezérszerepének. A Barcelona védelmében kulcsszerepet tölt be, ám a katalán klub pénzügyi helyzete miatt nem kizárt, hogy hajlandó lesz meghallgatni a Liverpool ajánlatát.

A Liverpool számára Araújo tökéletes utódja lehet Van Dijknek, hiszen sok hasonló tulajdonsággal rendelkezik, mint a holland klasszis. Az angol klubnak egy megbízható és stabil védelem kialakítása kulcsfontosságú, és a Barcelonától érkező uruguayi tökéletes választás lehet erre a célra. Ugyanakkor jóval nehezebb lesz elcsábítani őt a katalán együttestől, mivel nemrégiben 2031-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá.

🚨 Liverpool have set their sights on signing Ronald Araujo as a long-term replacement for Virgil van Dijk. Barcelona value him at €60m.

(Source: El Nacional) pic.twitter.com/BhEYURz7I0

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 15, 2025