„Miért a legkisebb ember fogta a legnagyobbat?” – Slot ezzel magyarázta a Liverpool bakiját

Jogos kérdés! A holland mester igyekezett megválaszolni a felvetést.

A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett a Newcastle ellen a labdarúgó Angol Ligakupa döntőjében, és az egyik kulcsfontosságú jelenet az volt, amikor a 170 cm magas Alexis Mac Allister próbálta megfogni a 201 cm-es Dan Burnt a szögletnél

– sikertelenül.

Ezzel a góllal szerzett vezetést Eddie Howe együttese. A Newcastle bekkje teljesen szabadon fejelhetett a tizenhatoson kívülről, és bődületes erővel küldte a labdát a Liverpool kapujába, megszerezve a vezetést csapatának. Sokan értetlenkedtek, miért éppen Mac Allister, a Liverpool egyik legalacsonyabb játékosa kapta meg a feladatot, de Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón megpróbálta megmagyarázni a döntést.

A holland menedzser szerint a Liverpool zónázva védekezik a rögzített helyzeteknél, és Mac Allister egyike volt azoknak, akik emberfogást kaptak a rendszerben:

„Öt játékosunk zónázik a kapunkhoz közel, így ha a labda odaérkezik, akkor mindig lesz egy erősebb játékos, aki támadhatja a labdát. Ezen kívül három játékos van emberfogásban, Macca az egyikük.”

Slot elismerte, hogy Burn fejesgólja kivételes volt, és az ilyen helyzetek 99-ből 100 alkalommal nem végződnek góllal.

„Sosem láttam még olyat, hogy valaki ekkora távolságból ekkora erővel fejjel betaláljon a hosszú sarokba. Ez inkább Burn kivételes képességeit dicséri, mint a védelmi rendszerünk hibáját.”

🗣️ Arne Slot on Alexis Mac Allister marking Dan Burn for the corner: „Look, I can explain. We play zonal. We always have five players zonally close to our goal… I’ve never in my life seen a player from so far away head a ball so powerfully into the far corner.” pic.twitter.com/qCF2P3clhv

