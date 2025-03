70 év után újra trófea: a Newcastle lemeccselte a Liverpoolt a Ligakupa-döntőben

A Liverpool a BL-kiesés után ötlettelen futballt nyújtott a Ligakupa-döntőben, későn ébredt Arne Slot csapata, nem sikerült a címvédés. A Newcastle véget vetett az 1955 óta íródó átkának.

A Newcastle 2-1-re győzött a Liverpool ellen a labdarúgó Angol Ligakupa döntőjében. Szoboszlai Dominik angliai pályafutása első fináléjában léphetett pályára kezdőként, ugyanis a tavalyi mérkőzést kihagyta, melyen a Vörösök Jürgen Kloppal az utolsó trófeájukat nyerték. A Newcastle 2023-ban is megjárta a Ligakupa-döntőt, akkor a Manchester United megakadályozta őket abban, hogy 68 év után újra trófeát nyerjenek Angliában. Viszont ennyi év után „két esztendő várakozás” már mit sem számított a Szarkák szurkolóinak. Eddie Howe együttese ugyanis komplett csapattá érett és a fináléban gyakorlatilag lemeccselte a Liverpoolt.

Az első félidő tapogatózó játékot hozott, sokáig helyzet nélkül futballoztak a felek, de a játékrész végén Dan Burn góljával vezetést szerzett a Newcastle. A második félidő elején pedig nagyon gyorsan kettőre nőhetett volna az előny, ám Alexander Isak 51. percben szerzett találatát les miatt visszavonta a VAR. Viszont egy perccel később már a technika sem mentette meg a Vörösöket az újabb góltól, a svéd támadó ezúttal már szabályos körülmények közepette talált a kapuba. A 25 éves csatárt nem véletlenül akarja szinte minden angol topcsapat. Minden sorozatot figyelembe véve 33 mérkőzés alatt 23 gólt szerzett már.

A 2-0-s előny után a Szarkák tündököltek, a Liverpool pedig egyre több hibával játszott. Azonban a jelzett nyolcperces hosszabbítás felénél visszajött a remény: Federico Chiesa elsőre úgy tűnt lesről szerzett gólt, de aztán a VAR végül érvényesítette a találatot. A fekete-fehér mezesek ezt követően nagyon elkezdték tördelni a játékot, de így is 101 percig tartott a finálé, amelynek a végén a Newcastle ünnepelhetett. A meccs végére közel 2-es xG-t generáltak, 17 lövés, ebből hat ment kapura, míg Szoboszlaiék nyolc kísérlettel zárták a meccset. Eddie Howe együttese története során először hódította el az Angol Ligakupát, s így az 1955-ös FA-kupa siker után 70 év elteltével nyert újra bármilyen trófeát Anglián belül.

