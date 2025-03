Horrorsérülést szenvedett a Manchester United ifjú tehetsége

Rémálom lett élete első kezdőként lejátszott Premier League-meccséből.

A Manchester United 3-0-ra győzött a Leicester City vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának vasárnapi játéknapján. Bruno Fernandes megint pazar meccsel zárt, egy góllal és két gólpasszal vette ki részét a sikerből, tehát mind a három találatban benne volt. A portugál karmester csütörtökön az Európa-ligában mesterhármast jegyzett a Real Sociedad ellen. Az MU-szurkolóknak azonban csak félig-meddig lehet felhőtlen az örömük, ugyanis az elmúlt hetekben egyre több lehetőséget kapó Ayden Heaven súlyos sérülést szenvedett. Az Arsenaltól télen vásárolt 18 esztendős védő pályafutása első Premier League-mérkőzésén kezdett, ám az oly régóta várt pillanat végül rémálommá vállt.

A második félidő elején egy szerencsétlen mozdulat után a földre zuhant, és azonnal jelezte a csere szükségességét. Heaven a Leicester támadójának, Patson Dakának a beadását próbálta menteni, amikor rosszul ért talajt, és bal lábához kapott fájdalmas grimasszal.

18-year-old Ayden Heaven had to be stretchered off the pitch in his first Premier League start for Manchester United 💔 pic.twitter.com/M8D1lVUgDr

