Bruno Fernandes-mesterhármas: parádés játékkal nyert az MU

Az Európa-ligában és az Ekl-ben is továbbjutott minden angol csapat.

A spanyolországi 1-1-es döntetlen után is ezúttal az idegenben játszó csapat kezdett jobban a Manchester United és a Real Socidead visszavágóján az UEFA Európa-liga nyolcaddöntőjében. A találkozó tizedik percében egy véleményes tizenegyest követően szerzett vezetést a spanyol együttes. Mikel Oyarzabal esett el furcsán a tizenhatoson belül, és aztán maga a sértett értékesítette a büntetőt.

Hat perccel később Bruno Fernandes egyenlített szintén büntetőből. A portugál karmester már a kilencedik tizenegyesét értékesítette az El-ben, ami a legtöbb a sorozat történetében. A második félidő 50. percében pedig a tizediket is belőtte. Ezzel fordított az MU. A 63. percben aztán megfogyatkozott a Real Sociedad, Aramburu buktatta a gólhelyzetben kilépő Dorgut, amiért azonnali piros lapot kapott.

🟥 REAL SOCIEDAD RED CARD!!! Aramburu brings Patrick Dorgu down and the defender is given a straight red card for denying a goalscoring opportunity.

