Büntető volt? Oyarzabal „műesésén” háborognak az MU-szurkolók

Nem indult jól a Manchester United számára a Real Sociedad elleni labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntő visszavágója. Már a tizedik percben vezetést szerzett a spanyol csapat Oyarzabal tizenegyese révén. Nagy kérdés, jogosan fújta-e be a büntetőt a játékvezető, ugyanis a baszkok támadója beállt Matthijs de Ligt elé és úgy tűnt, dobta magát. Mindenesetre jöhetett a tizenegyes, amelyet értékesített is a sértett.

De Light this is crazy tho, Oyarzabal’s life flashed through his eyes Luckily they’ve Bruno Fernandes 😭 pic.twitter.com/fQwN9a7Iot

Néhány perccel később egyenlített a Manchester United. Bruno Fernandes szintén büntetőből volt eredményes a 16. percben, aki már a kilencedik (!) tizenegyesét értékesítette az Európa-ligában, ami a legtöbb a teljes sorozat történetében.

FRISSÍTÉS: Bruno Fernandes a második félidőben is betalált büntetőből, így ez már a tizedik tizenegyese volt az El-ben, amit berúgott.

9 – Bruno Fernandes has scored nine penalties in the UEFA Europa League, the most of any player in the competition’s history. Spotted. pic.twitter.com/UIze3t19IP

