Hoppon maradt a Real Madrid

A királyi gárdának nem sikerült eltöröltetnie Jude Bellingham kétmeccses eltiltását – számolt be közösségi oldalán Fabrizio Romano.

A Real Madrid sikertelenül próbálta eltöröltetni Jude Bellingham két mérkőzésre szóló eltiltását. A versenybizottság felülvizsgálta a klub fellebbezését, de helybenhagyta az eredeti döntést.

„A Real Madrid által benyújtott képek és szakvélemény alapján NEM sikerült bizonyítani, hogy a játékos ‘Fck Off’ helyett ‘Fck You’ kifejezést használta. A játékvezetői jelentés valósnak tekintendő, így a fellebbezés elutasításra kerül.” – idézi a bizottság határozatát Fabrizio Romano újságíró.

A MARCA cikke szerint a versenybizottság megerősítette az eltiltást, mivel a középpályás kijelentéseit a játékvezetővel szembeni tiszteletlenségnek minősítették.

A döntés ellenére a Real Madrid még mindig élhet a lehetőséggel, amennyiben a fellebbezést Spanyol Labdarúgó-szövetség Fellebbviteli Bizottságához is továbbítja. Bellingham jelen állás szerint a következő két bajnoki mérkőzést lesz kénytelen kihagyni.

🚨⚠️ Real Madrid are set to appeal the Competition Committee’s decision to ban Jude Bellingham for two games.

“Based on the images and expert opinion sent by Real Madrid, it has NOT been able to prove that he says “F*ck Off” instead of “F*ck You.” The ref’s report is presumed to… pic.twitter.com/bwCbDVgCqq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2025