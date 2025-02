Félreértés miatt állíthatták ki Bellinghamet

A Real Madrid középpályása, Jude Bellingham egyből piros lapot kapott az Osasuna elleni mérkőzésen a José Luis Munuera Montero játékvezetővel szembeni vélt tiszteletlenség miatt.

Az éllovas Real Madrid erejéből csupán egy 1-1-es döntetlenre futotta a hetedik helyezett Osasuna otthonában. A blancók negyedóra elteltével Kylian Mpabbé góljával vezetéshez jutottak, majd a 38. percben megfogyatkoztak. Bellingham tiszteletlenség miatt egyből piros lapot kapott.

Az angol válogatott középpályás a kezdőkör közelében „értekezett” Montero játékvezetővel egy korábbi vitatott eset kapcsán.

„Szerintem a játékvezető nem értette Jude Bellingham angolját. Azt mondta, hogy fck off*, nem pedig fck you*… ez nagy különbség. Nem akarok többet beszélni a játékvezetőről, mert a kispadon szeretnék ülni jövő héten” – nyilatkozta feldúltan Carlo Ancelotti a lefújást követően.

🚨 Ancelotti: “I think the referee did not understand Jude Bellingham’s English. He said f*ck off, not f*ck you… that’s way different”.

“I won’t talk more about the referee as I want to be on the bench next week”. pic.twitter.com/Ft6bhLWSwI

