A Real Madrid új spanyol játékvezetői reformtervet mutat be

A Real Madrid nyíltan kifejezte elégedetlenségét a spanyol játékvezetés színvonalával kapcsolatban, Florentino Pérez klubelnök tavaly még az angol bírók importálását is felvetette az RFEF vezetőjének.

Jövő héten a Real Madrid saját reformjavaslatot terjeszt elő a játékvezetői rendszer megújítására.

A múlt héten a Real Madrid négyoldalas levelet küldött az RFEF elnökének, Rafael Louzannak. A Királyiak levelében az állt, hogy a La Liga játékvezetői „korruptak, manipuláltak és trófeákat loptak el tőlük”.

A levél országos felháborodást váltott ki. A La Liga hivatalos panaszt nyújtott be a Versenybizottsághoz, ami szankciókat vonhat maga után a klub számára.

A Cadena SER szerint a Real Madrid hamarosan bemutatja saját javaslatait a spanyol játékvezetés reformjára.

🚨 NEW: Next week Real Madrid will present a plan to improve the refereeing system in Spain. @manucarreno, @ellarguero pic.twitter.com/nq7UK9jIQq

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 13, 2025