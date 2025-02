Több évre eltilthatják a Bellinghamet kiállító játékvezetőt

José Luis Munuera Montero nem fog részt venni a La Liga 25. fordulójának mérkőzésein, ugyanis a Spanyol Játékvezetői Bizottság úgy döntött, hogy az andalúz bíró nem kap lehetőséget a jövő heti forduló során, az Osasuna-Real Madrid mérkőzésen történtek miatt.

A találkozó 1-1-es döntetlennel végződött és a Bellinghamet kiállító bíró döntésétől volt hangos. A botrány pedig 72 órával a meccs lefújása után is a hírek középpontjában maradt.

Az események következményeként Munuera Montero halálos fenyegetéseket kapott közösségi médiában, melyek nemcsak őt, hanem a családját is érintették.

A Real Madrid, mint ahogy az gyakran előfordul a hazai versenyeken, panaszkodott a Bellinghamet kiállító bíró teljesítményére, és úgy vélték, hogy több esetben is hátrányos döntések születtek. Különösen a büntetők elmaradása és Bellingham piros lapja volt a téma, amit a klub sérelmezett.

