Hivatalos: elmarad a Real Madrid hétvégi mérkőzése

A Spanyolország dél-keleti részét sújtó áradások miatt több mérkőzést, köztük a Valencia és a Real Madrid összecsapását is elhalasztják a La Ligában.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint a természeti katasztrófa következtében elhalasztják az összes mérkőzést, amelyre Valencia autonóm közösség területén került volna sor.

🚨↔️ Valencia vs Real Madrid has been postponed, La Liga confirm.

Thoughts with Valencia people. ❤️🕊️ pic.twitter.com/SJdJSgFZua

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024