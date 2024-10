A szörnyű spanyolországi árvíz a Real meccsére is hatással lehet

A délkelet-spanyolországi áradások miatt elhalasztják a valenciai csapatok hétközi mérkőzéseit a labdarúgó Király Kupában.

A spanyol szövetség szerdán közölte, hogy a Valencia és a Levante sem játssza le esedékes találkozóját a Parla Escuela, illetve a Pontevedra ellen, miután a térséget sújtó árhullámban legalább 63 ember életét vesztette.

Előbbi összecsapást a tervek szerint jövő szerdán, utóbbit másnap rendezik meg. Mindkét együttes idegenben szerepel.

A La Ligában sereghajtó Valencia szombaton a Real Madridot fogadná a bajnokságban, egyelőre annak a meccsnek a lebonyolítása is kérdéses.

💔 Thoughts and prayers with the people of Valencia after the terrible storm where more than 50 people have lost their lives.

La Liga, considering to postpone Valencia vs Real Madrid game — reports @relevo. pic.twitter.com/t76BRVcfTi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2024