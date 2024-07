Heti TOP5: Van Dijk szerint „beszédes, hogy a spori azonnal az öltözőbe futott”

Virgil van Dijk nem kertelt, amikor Felix Zwayerről kellett nyilatkoznia, igaz, elárulta azt is, hogy mérhetetlenül csalódott, hogy így bukták el az Eb-elődöntőt. Ez volt a negyedik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Hollandia fennállása során ötödik alkalommal bukott el egy Európa-bajnokság fináléjának kapujában, vagyis a legjobb 4 között. Ezúttal Anglia parancsolt megálljt nekik, ráadásul egy kései Ollie Watkins találat révén.

A lefújást követően Virgil van Dijk nyilatkozott a minimum véleményes tizenegyest befújó német játékvezetőről, Felix Zwayerről.

Azt is elismerte Szoboszlai csapattársa, hogy ez most keserű pirula számukra.

„Nincs szó erre. Ilyen későn gólt kapni pocsék érzés. Hihetetlen módon fáj. Itt állok, de nem tudom, mit mondjak. Ez most nagyon fájdalmas.”

Egy korábbi Oranje-játékos, Pierre van Hooijdonk a NOS tv-csatorna stábjában dolgozva alkotott summás véleményt az elődöntő játékvezetőjéről.

„Felix Zwayer megy fel a feketelistánkra. Az első félidőben megítélt büntető alapjaiban határozta meg a találkozót, de a második félidőben is volt számos olyan döntése, ami befolyásolta a végkimenetelt.”

