Haaland az új szerződésével megdöntheti Shearer csúcsát

Alan Shearer elmondta a véleményét Erling Haaland sporttörténelmi új szerződésével kapcsolatban, amivel a Premier League örök gólkirályi rekordja is veszélybe kerülhet.

A 24 éves Haaland egy új, kilenc és fél éves szerződést írt alá, amely 2034 nyaráig köti őt a Manchester Cityhez. Ekkorra Haaland 34 éves lesz, és a 12. szezonját zárja majd a Citynél, miután 2022-ben a Borussia Dortmundtól megérkezett.

Mivel az elmúlt két szezonban elnyerte a Premier League Aranycipőjét – amelyet az idény legjobb góllövőjének adnak –, így Haaland jó eséllyel pályázhat Shearer hosszú ideje fennálló rekordjának megdöntésére.

Erling Haaland needs to score 18 goals for the next 10 years to beat Alan Shearer’s all-time Premier League goalscoring record ⚽️ pic.twitter.com/tmZxkQQhT7

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 17, 2025