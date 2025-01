Nem kívánatos rekord – a szezon vesztesei között a Manchester City

A bajnokság derekán az angol SkySports árulkodó statisztikát osztott meg a jelenleg is futó Premier League-szezonról.

A sportcsatorna X- és Instagram-oldalán közzétett képéből kiderül, hogy – nagyjából a pontvadászat felénél járva – mely csapatok bukták el a legtöbb pontot nyertes állásból.

Man City have dropped 14 points from winning positions, their highest ever total in a league campaign under Pep Guardiola 🔵 pic.twitter.com/edMO21djYE

— Sky Sports (@SkySports) January 16, 2025